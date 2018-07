Innovazione: a Fabio Cannavale Premio 'Business Angel' 2018

Fabio Cannavale, imprenditore digitale, Ceo di Lastminute Group, creatore di B Heroes, programma di accelerazione nato nel 2017, che nel 2018 è diventato un business talent, andato in onda sul Canale Nove di Discovery Italia, è il vincitore del Premio Business Angel 2018, riconoscimento assegnato dal Club degli Investitori. "Ogni anno con l'assegnazione di questo Premio - ha detto Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori, ieri sera durante la cerimonia di consegna alla Palazzina di caccia di Stupinigi (Torino) - vogliamo dimostrare che ci sono sempre di più investitori privati nel nostro Paese disposti ad investire nei nuovi imprenditori innovativi. Fabio Cannavale ne è un esempio. Oltre al supporto finanziario mette a disposizione la sua rete di contatti, esperienza e conoscenza del mondo digitale". "L'esperienza di B Heroes mi ha permesso di valorizzare quello che in questi anni ho imparato, mettendolo a disposizione degli altri - ha sottolineato Fabio Cannavale - Sono convinto che fare sistema in Italia sia possibile ed è indispensabile per sostenere le nuove imprese". Il Premio è stato consegnato da Paola Bonomo, vincitrice dell'edizione 2017, "angel investor ed advisor nel campo delle tecnologie digitali".

