Quanto vale l'Italia dei souvenir

Dalla classica icona da appendere in casa all'angioletto colorato per la stanza dei bambini, dai prodotti dei monasteri alle eccellenze enogastronomiche, sono solo alcuni degli oggetti o idee regalo che si possono trovare nelle oltre 18mila imprese attive in Italia nel settore del commercio di souvenir, il 10% delle quali (quasi 2 mila) hanno sede in Lombardia.

Foto: AGF

Il dato emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati del registro delle imprese attive al primo trimestre 2018. Si tratta di un business da 700 milioni in Italia, di cui circa 200 milioni per la Lombardia. Per business, prime in Italia:

Milano con 162 milioni (23% nazionale),

Roma con 123 (18%),

Venezia con 65 (9%),

Firenze con 46 (7%),

Napoli con 30 (oltre 4%),

Torino con 24 (quasi 4%).

Valeria Gerli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ha sottolineato: "Sul nostro territorio, sempre più turistico, gli articoli da regalo e i souvenir sono ancora più importanti. Cresce il mercato del 'ricordino'. In modo analogo ad altri settori, il souvenir 'made in Italy' è caratterizzato da buon gusto e qualità. Abbiamo delle vetrine uniche al mondo, con una capacità di accoglienza caratteristica della nostra ospitalità".

Foto: AGF

In Lombardia, Milano con 860 attività, circa la metà sul totale regionale, traina il settore seguita da Brescia (210) e Bergamo (193). Forte la presenza femminile, quasi una impresa su due, circa 900, sono infatti in mano a donne mentre i giovani pesano circa il 10% e gli stranieri nel settore sono circa il 15%. Tra i settori più importanti il commercio di oggetti da regalo (598 imprese, il 33% di tutti i souvenir), da ricordo (474 imprese, il 27%), il commercio di oggetti d'arte (377, 21%), gli oggetti artigianali (7%) e argenteria o bomboniere (6,5%).

In tutta Italia, invece, sono oltre 18 mila le imprese attive nel settore, per la metà in mano a donne. I giovani pesano circa il 15% del totale e anche gli stranieri. Roma (1.639 imprese di souvenir, un decimo di tutta Italia) è prima nel Paese, seguita da Napoli (1.561) e da Milano (860). Quarta è Venezia con 697 attività e con le sue vetrerie e i merletti tipici ottiene la leadership negli oggetti di artigianato (166 imprese su 1.417 attive in Italia).

Foto: AGF

Roma domina nel commercio di oggetti di culto (101 su 408 in Italia) e arredi sacri ed articoli religiosi (75 le attivita' dedicate su 495), mentre Napoli primeggia nella vendita di bomboniere (156 su 1.301 imprese italiane). Milano invece e' prima per il commercio di oggetti d'arte (245 imprese su 1.781 attive a livello nazionale). Tra i luoghi del buon ricordo emergenti: Belluno (43 imprese, erano 36, +19,4%), Gorizia (41 da 37, +10,8%) e Terni (55 da 50, +10%).

