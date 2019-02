Brexit: Nissan non produrrà più X-Trail nel Regno Unito

(Afp) Nissan, Regno Unito

La casa automobilistica giapponese Nissan ha annunciato che sta cancellando i piani per costruire il suo SUV X-Trail nello stabilimento nel nord-est dell'Inghilterra, nonostante le rassicurazioni della Brexit da parte del governo. "Abbiamo preso questa decisione per motivi di lavoro, ma comunque la continua incertezza sulle future relazioni del Regno Unito con l'Ue non sta aiutando le aziende come la nostra a pianificare il futuro", ha detto in una nota il presidente di Nissan Europe, Gianluca de Ficchy.

