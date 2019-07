Avvio in rialzo per le Borse europee, Milano +0,25%, spread in calo

Inizio di settimana positiva per le Borse europee, dopo la chiusura in rialzo di Wall Street venerdì scorso e nonostante il dato sul Pil cinese, inferiore alle attese. Chiusa Tokyo per festivita'. A Parigi l'indice Cac sale dello 0,15% a 5.581,11 punti; a Francoforte l'indice Dax avanza dello 0,82% a 12.424 punti; a Londra l'indice Ftse 100 sale dello 0,16% a 7517 punti; Milano cresce dello 0,25%. Spread in calo a 196 punti.

