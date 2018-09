Borse europee: aprono in rialzo su scia record Wall Street

Le Borse europee aprono in rialzo incoraggiate dai massimi storici segnati ieri da Wall Street e dall'allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. A Parigi l'indice Cac avanza dello 0,22% a 5.463,66 punti. A Londra l'indice Ftse 100 segna +0,53% a 7.406,70 punti. A Francoforte l'indice Dax registra un +0,62% a 12.402,72 punti. Apertura di slancio anche per Piazza affari nell'ultima seduta settimanale: il primo indice Ftse Mib si attesta a 21545,34 punti, lo 0,73% in piu' rispetto alla chiusura di ieri. Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre in lieve calo a 240 punti. Il tasso di rendimento del decennale si attesta al 2,879%.

