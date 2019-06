Le Borse europee aprono in lieve rialzo in attesa della Fed, Milano +0,23%

Le Borse europee aprono in lieve rialzo, in attesa del meeting del Fomc (Federal Open Market Committee), il comitato monetario della Federal Reserve in programma mercoledì prossimo, dal quale non dovrebbe scaturire nessuna decisione sui tassi. E' alla riunione di luglio che ora si prevede un allentamento monetario.

Il quadro macroeconomico rispetto alla fine del 2018 e all'inizio del 2019 è cambiato. Il numero uno della banca centrale Usa, Jerome Powell, è stretto tra le pressioni 'politiche' del presidente Donald Trump che vorrebbe un drastico taglio dei tassi e le informazioni in suo possesso sull'incerta evoluzione della guerra commerciale con la Cina e le sue conseguenze su crescita e occupazione. Londra cresce dello 0,13% a 7.355 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,23% a quota 20.659. Francoforte avanza dello 0,17% a 12.117 punti e Parigi dello 0,05% a 5.370 punti. A Franforte Lufthansa perde il 9,5%.

