Borse europee aprono in rialzo, Milano +0,61%; attesa per Wall Street

Avvio in rialzo per le Borse europee in attesa di Wall Street ieri rimasta chiusa per la festività del Labour Day. Sulle piazze finanziarie restano comunque i timori di un'ulteriore escalation nelle relazioni commerciali tra Usa e Cina. Il Cac 40 di Parigi avanza dello 0,18% a 5.423,67 punti, il Dax 30 di Francoforte guadagna lo 0,35% a 12.389,46 punti e l'Ftse 100 di Londra registra un progresso dello 0,26% a 7.524,44 punti. La Borsa di Milano inizia con un buon rialzo la seconda seduta settimanale, con il Ftse Mib a +0,61% a quota 20.530 punti; All Share +0,51%. Spread in calo a 281 punti.

