Le Borse europee partono in rialzo, Francoforte la migliore, Milano +o,49%

Avvio in rialzo per le Borse europee, guidate da Francoforte dove il Dax sale dello 0,77%. Tra gli investitori prevalgono l'ottimismo sulla risoluzione delle dispute commerciali tra Cina e Stati Uniti e l'attesa per un taglio dei tassi a stelle e strisce. A Parigi il Cac 40 guadagna lo 0,34%, mentre a Londra il Ftse 100 sale dello 0,38%. A Milano il Ftse Mib ha aperto a 20.461,35 punti, con un rialzo dello 0,49%.

