Chiusura in forte ribasso per la Borsa di Tokyo, che ha sofferto per i timori di un'impennata nelle tensioni tra Usa e Cina dopo l'arrestato di una top manager di Huawei in Canada su richiesta american. L'indice Nikkei ha ceduto l'1,91% pari a 417,71 punti e si è fermato a quota 21.501,62.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it