Borsa: Milano affonda (-3,72%), a picco i titoli bancari

La Borsa di Milano chiude pesante una seduta sempre in territorio negativo. A fine giornata il Ftse Mib segna -3,72% a 20.711 punti, comunque sopra i minimi di giornata. A soffrire è stato in particolare il comparto bancario. In tensione anche lo spread, che nell'arco della giornata è arrivato anche sulla soglia dei 280 punti base. Il mercato ha reagito in modo negativo alla manovra del governo, dopo che ieri sera è arrivato l'accordo sull'innalzamento del rapporto deficit/Pil fino al 2,4%.

