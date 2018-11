Borsa: apertura positiva a +0,32%; bene Tim dopo nomina Gubitosi

Foto: Maria Laura Antonelli / AGF Tim Sven Otten il ballerino della pubblicita' (Agf)

Apertura di seduta positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,32% a 18.938 punti. All Share sul +0,31%. Titolo Tim in rialzo nelle prime battute della seduta, dopo la nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato, avvenuta nel cda di ieri. Gubitosi e' stato eletto a maggioranza, con i consiglieri appartenenti alla lista Elliott che si sono schierati compatti, mentre hanno votato contro gli uomini di Vivendi. In Piazza Affari il titolo segna un progresso del 2,7% a 0,54 euro, beneficiando della fine dell'incertezza sulla guida della societa'. Gia' scambiate azioni per 5 milioni di euro.

