Apertura di seduta in rialzo per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +1,05% a 19.385 punti. All Share sul +1,07%. Bene, all'avvio delle contrattazioni, tutti mercati europei e chiusura positiva anche per le Borse asiatiche.

