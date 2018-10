Borsa: riduce le perdite nel finale, Ftse Mib chiude a -0,70%

Al termine di una giornata decisamente negativa a chiudere una settimana difficile per i mercati azionari, le quotazioni si sono risollevate dai minimi riducendo le perdite nel finale della seduta. L'indice Ftse Mib ha chiuso una giornata in cui è arrivato a perdere anche il 2% con un ribasso contenuto allo 0,70%, grazie al cambio di direzione di alcuni titoli industriali (Pirelli, Luxottica, Stm) mentre Eni, positiva per l'intera giornata, ha confermato nel finale il buon accoglimento del mercato dei dati trimestrali (+1,07%). Deboli bancari e finanziari in generale.

