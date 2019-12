Lagarde: "La politica monetaria continuerà a sostenere l'economia"

La politica monetaria della Bce "è stata un traino chiave della domanda durante la ripresa e questo non cambierà". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione all'Europarlamento. Guardando avanti, ha aggiunto la numero uno dell'Eurotower, "la politica monetaria continuerà a sostenere l'economia e a rispondere ai rischi futuri in linea con il nostro mandato sulla stabilità dei prezzi".

Inoltre, "continueremo a monitorare gli effetti collaterali della nostra politica monetaria". "L'impegno a rispettare il mandato - ha detto ancora la presidente della Bce - rappresenta un impegno vitale per la stabilità dell'economia dell'Eurozona e del benessere dei cittadini dell'area euro".

