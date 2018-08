Autostrade: Cda straordinario Atlantia, massimo impegno per superare emergenza Genova

SILVIA LORE / NURPHOTO Autostrade (Agf)

"Le società del Gruppo Atlantia continueranno a profondere il massimo impegno e a collaborare fattivamente con le Istituzioni tutte per il superamento dell’emergenza" a Genova. E' quanto si legge nella nota diffusa al termine del consiglio di amministrazione della holding che controlla Autostrade.

"In relazione alla lettera di contestazione formulata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti di Autostrade per l’Italia - spiega poi il Cda in una nota - il Consiglio ha avviato le verifiche relative all’impatto di tale missiva in merito agli strumenti finanziari del Gruppo" e "avviato la valutazione degli effetti delle continue esternazioni e della diffusione di notizie sulla società, avendo riguardo al suo status di società quotata, con l’obiettivo di tutelare al meglio il mercato e i risparmiatori". Atlantia assicura poi "il pieno supporto" alle iniziative di Autostrade per l'Italia" annunciate ieri.

