Autostrade: Atlantia sotto la  lente di Moody's per downgrade

Moody's ha posto sotto osservazione per un eventuale downgrade i rating di Atlantia, di Autostrade per l'Italia e Adr.

L'azione di rating riflette "gli accresciuti rischi al ribasso per Atlantia derivanti dai recenti sviluppi successivi al crollo del ponte Morandi, il 14 agosto 2018, situato sull'Autostrada A10 gestita da Aspi, che ha causato un numero elevato di vittime".

