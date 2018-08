Dopo il maxicrollo di ieri Atlantia apre positivamente a piazza Affari. La società che controlla Autostrade per l'Italia, al via delle contrattazioni, è il miglior titolo in Borsa con un rialzo del 2,46% a 18,75 euro per azione.

