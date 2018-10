Antitrust sospende supplemento di Ryanair e Wizz Air per i trolley: inganna consumatori

(Afp) Un aereo di Ryanair in attesa dell'imbarco dei passeggeri

l'Autorità Antitrust ha sospeso il supplemento per i bagagli a mano applicato da Ryanair e Wizz Air, e che sarebbe entrato in vigore da domani sui voli delle due compagnia low cost. Secondo l'Antitrust, il sovrapresso inganna i consumatori sul vero costo del biglietto e limita la loro possibilità di confronto con le tarrife di altre compagnie. "In base alla nuova policy", spiega una nota dell'Antitrust, "è possibile trasportare gratuitamente una sola borsa piccola, da collocare esclusivamente nello spazio sottostante i sedili, mentre è richiesto un supplemento di prezzo per il bagaglio a mano (trolley), che rappresenta tuttavia un onere non eventuale e prevedibile per il consumatore che dovrebbe essere ricompreso nella tariffa standard. Di conseguenza, la richiesta di un supplemento per un elemento essenziale del contratto di trasporto aereo, quale il bagaglio a mano, fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore".

Ryanair e Wizz Air dovranno quindi "sospendere provvisoriamente ogni attività diretta a richiedere un supplemento di prezzo - rispetto alla tariffa standard - per il trasporto del 'bagaglio a mano grande' (trolley), mettendo gratuitamente a disposizione dei consumatori, a bordo o in stiva, uno spazio equivalente a quello predisposto per il trasporto dei bagagli a mano nell’aeromobile". Le compagnie dovranno comunicare all’Autorità entro 5 giorni le misure adottate in ottemperanza a quanto deciso.

