Amazon: svolge attività postali senza permesso, multata dall'AgCom

L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AgCom) ha multato Amazon Italia Logistica, Amazon Italia Transport, Amazon Italia Service, Amazon Europe Core, Amazon Eu per l'esercizio di attività postali senza autorizzazione amministrativa. Secondo AgCom, "il gruppo Amazon svolge - nel ben più esteso perimetro di attività della filiera del commercio online - anche attività postali, quali la logistica e la consegna di pacchi o la gestione dei centri di recapito". L'Autorita', relatore Antonio Nicita, ha pertanto "comminato con la propria delibera alle richiamate società del gruppo Amazon la sanzione massima prevista dalla legge in caso di operatività senza titolo autorizzativo": in totale 300.000 euro.

