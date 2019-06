Amazon comincerà presto a consegnare pacchi con i droni

MARK RALSTON / AFP Il drone per la consegna dei pacchi presentato da Amazon

A breve alcuni pacchi di Amazon arriveranno con i droni: lo ha reso noto il colosso statunitense della vendita al dettaglio online, specificando che le innovative consegne cominceranno "nel giro di pochi mesi". A recapitare i pacchi saranno droni interamente elettrici che potranno viaggiare fino a 25 km di distanza e consegnare pacchi di peso inferiore a 2,3 kg in meno di mezz'ora, ha spiegato un responsabile del gruppo, Jeff Wilke.

Amazon ha fatto i suoi primi test di consegna con i droni nel Regno Unito nel 2016: si tratta di apparecchi che possono "decollare e atterrare verticalmente, come un elicottero", e rimangono anche stabili -a sentire Wilke - in presenza di forti venti.

Ad inizio anno, Amazon ha annunciato di voler ulteriormente accorciare i tempi di consegna per i clienti abbonati al servizio Premium.

