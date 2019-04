Amazon nel mirino dell'Antitrust: avviata indagine per abuso di posizione dominante

Afp Magazzini Amazon

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di cinque società del gruppo Amazon per accertare un presunto abuso di posizione dominante nel marketplace e-commerce e nei servizi di logistica. "Nella riunione del 10 aprile 2019 l’Autorità ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di cinque società del gruppo Amazon: Amazon Services Europe, Amazon Europe Core, Amazon Eu, Amazon Italia Services e Amazon Italia Logistica, per accertare un presunto abuso di posizione dominante", si legge in una nota.

