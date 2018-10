Alitalia: Ue chiede chiarimenti su interessi prestito ponte

La commissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager, ha chiesto alle autorità italiane di fornire "chiarimenti" sull'ipotesi di mancato pagamento da parte di Alitalia degli interessi del prestito ponte. "Alle autorità italiane è stato chiesto di fornire chiarimenti su varie questioni, incluso se gli interessi sono stati pagati allo Stato per il prestito da 900 milioni di euro", si legge nella risposta di Vestager a un'interrogazione presentata dall'eurodeputato catalano, Ramon Tremosa.

Nel caso di uno Stato creditore che "rinuncia o non reclama gli interessi dovuti per il prestito, questo potrebbe implicare un aiuto di Stato", spiega Vestager. La commissaria alla Concorrenza, rispondendo a altre interrogazioni di Tremosa, aveva annunciato di aver chiesto chiarimenti sull'acquisto delle nuove divise di Alitalia e l'apertura di una lounge a Fiumicino

