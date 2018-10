Alitalia, Ue: intervento pubblico rispetti regole su aiuti Stato

"Il trattato dell'Ue è neutrale quando si tratta di proprietà privata o pubblica", ma "allo stesso tempo gli interventi pubblici nelle imprese devono rispettare le regole sugli aiuti di Stato che assicurano che le imprese competano sulla base dei meriti e non si affidino al sostegno dello Stato per restare sul mercato". Questa la posizione della Commissione Ue su Alitalia. "L'inchiesta della Commissione è in corso", ha spiegato il portavoce: "non possiamo anticipare l'esito o i tempi di una decisione. Siamo in contatto con le autorità italiane". A quanto si apprende, la Commissione è pronta a discutere con il governo, ma per il momento non è nella posizione di prendere posizione sulle ultime idee avanzate. Ci sono diversi modi con cui uno Stato membro può intervenire in un'impresa in linea con le regole sugli aiuti di Stato, in particolare rispettando le condizioni di mercato (comportarsi come un investitore privato nella stessa situazione) e le linee guida dell'Ue sulla ristrutturazione delle società non finanziarie in crisi.

