Alitalia, Patuanelli: al momento non c'è soluzione di mercato

FILIPPO MONTEFORTE / AFP Ministro Patuanelli

Sulla questione Alitalia "stiamo valutando diverse opzioni, le dobbiamo valutare con attenzione. Certamente non è una proroga al consorzio che si stava costituendo perché quella strada non c'è più". Lo ha spiegato il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione in Commissione Industria al Senato per presentare le linee programmatiche del dicastero rispondendo a una domanda su Alitalia spiegando inoltre che "al momento una soluzione di mercato non c'è", la ex compagnia di bandiera "ha una dimensione che in questo momento il mercato fa difficoltà ad accettare".

