Cosa ha in mente Di Maio per Alitalia

Per Alitalia il governo lavora a una Newco con Ferrovie dello Stato, un partner tecnico strategico, la partecipazione di Cassa depositi e prestiti e del ministero dell'Economia con una quota del 15%.

Lo ha riferito il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, Luigi Di Maio, che in un'intervista al Sole 24 Ore ha anticipato il piano di rilancio che sarà illustrato all'incontro con i sindacati della compagnia di bandiera. "Arriveremo alla scadenza del 31 ottobre", ha spiegato Di Maio, "con una manifestazione di interessi con offerta vincolante per Alitalia".

Nessuna proroga è prevista, ha aggiunto, per il prestito ponte da 900 milioni concesso dal precedente governo e che dovrebbe essere restituito da Alitalia entro il prossimo 10 dicembre. Importante il tema del prestito, perché "il ministero dell'Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella Newco".

La nuova società, secondo il progetto del vicepremier, avrà una dotazione iniziale di due miliardi "che consente ad Alitalia di tornare competitiva e di avere nuovo slancio. Una dotazione che le consente di emergere dalla linea di galleggiamento".

La sinergia con Fs

Il piano del governo prevede inoltre un'altra società dedicata al noleggio e all'acquisto dei velivoli, che potrebbe essere finanziata da Cdp. Quanto alle sinergie con Fs, Di Maio ha spiegato che l'ingresso del gruppo "permetterebbe innanzitutto l'intermodalità: si potrebbe lavorare al biglietto unico treno-aereo. Un turista, quando arriva in Italia, potrebbe spostarsi in tutto il Paese".

L'apporto di Fs ad Alitalia, che secondo indiscrezioni sarebbe di 200 milioni, "lo deciderà l'amministratore delegato Battisti. A me interessa la visione strategica industriale", continua il ministro. Secondo Di Maio, Alitalia "dovrà depurarsi di tutto quello che non ha funzionato". Sui possibili partner, il vicepremier non conferma e non smentisce le indiscrezioni circolate sui nomi di China Eastern e Delta. Anche Eni, Poste o Leonardo "se vogliono dare una mano su alcuni asset sarebbe interessante", ha osservato.

Da parte sua il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sottolinea che il dossier Alitalia "è nelle mani" di Di Maio. "Bisogna offrire assolutamente soluzioni, l'importante è fare sistema" ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti che lo interpellavano su questo tema prima di lasciare Addis Abeba per la visita in Eritrea.

Il trasporto aereo "non va sganciato" da quello ferroviario, "è necessario fare sinergie", osserva il premier, spiegando che allo studio "c'è una Newco" che ci si augura di realizzare a breve. Conte, che sottolineato la necessità di "preservare il patrimonio storico e di avere anche la sostenibilita' economica del progetto".

"C'è massimo impegno da parte del governo per rilanciare Alitalia e il suo ruolo strategico per l'offerta del turismo in Italia. So che il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sta facendo un ottimo lavoro per il rilancio di Alitalia: creare una partnership tra Fs e uno o più aziende partecipate dello Stato va in questa direzione. Oggi la competitività dell'impresa turistica è affidata alla possibilità di raggiungere le mete a costi accessibili e orari intelligenti. L'ingresso di Ferrovie, in questo senso, permetterebbe ad esempio di lavorare al biglietto unico treno-aereo: un turista, quando arriva in Italia, potrebbe spostarsi in tutto il Paese. Il nostro Paese è un'industria straordinaria per il turismo e per valorizzarla vogliamo rendere efficiente e attrattivo il sistema di trasporto".

