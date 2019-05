Castellucci su Alitalia: fronte complesso non possiamo impegnarci

Francesco Fotia / AGF Giovanni Castellucci

"Io non posso dire nulla di più di quello che ho detto in occasione dell'assemblea di Atlantia. Premesso che Adr ha un appeal a livello globale che non è determinato dalle vicende di Alitalia e ci auguriamo che possa trovare un suo assetto definitivo. Anche Alitalia è un biglietto da visita dell'Italia. Abbiamo così tanti fronti aperti che non possiamo impegnarci su Alitalia che è un fronte complesso. Nulla è cambiato e non posso dire nulla di più. È un tema delicato". Così l'ad di Atlantia, Giovanni Castellucci, durante la presentazione della mostra 'Le ali di Leonardo. Il genio e il volo', all'aeroporto di Fiumicino.

