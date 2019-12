Alitalia, accordo su proroga della cassa integrazione per 1020 dipendenti

ALBERTO LINGRIA / AFP Alitalia

Raggiunto l'accordo per la proroga della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Alitalia. Lo riferiscono fonti sindacali al termine di un incontro al ministero del Lavoro. L'intesa prevede di estendere la cigs per tre mesi, fino a marzo, per 1.020 persone: 70 comandanti, 310 assistenti di volo e 640 addetti di terra. Si tratta di 55 dipendenti in meno rispetto ai 1.075 di settembre scorso.

L'esame del decreto con il prestito ponte per Alitalia riprenderà invece martedì 7 gennaio in commissione Trasporti della Camera con le audizioni dei rappresentanti di Lufthansa, del commissario straordinario Giuseppe Leogrande, e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

Entro le 19 dello stessa giornata è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti da parte dei gruppi. Il decreto e' atteso nell'Aula di Montecitorio Camera il 13 gennaio per la discussione generale, che andrà avanti il giorno successivo, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo.

