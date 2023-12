wanda nara vince ballando con le stelle

AGI - Con il 70 per cento dei voti, Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono i vincitori della 18esima edizione di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci. Al secondo posto si piazza la coppia formata da Simona Ventura e Samuel Peron.

Le stelle di questa fortunata edizione in termini di ascolti, sono stati premiati dall'Ad Rai, Roberto Sergio e dal Direttore Intrattenimento Marcello Ciannamea. Nara e Ventura favorite fin dall'inizio di questa stagione sono arrivate in finale con il plauso della giuria e l'aiuto del televoto che ha consegnato il risultato finale di 70 a 30 dopo una gara che si è svolta a passo di salsa, valzer, paso doble e casquet.

Nel corso dell'ultima puntata, la coppia Nara - La Rocca si è aggiudicata anche il Premio per la migliore esibizione tecnica. Terzi classificati Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Questa edizione di "Ballando" verrà ricordata anche per gli amori nati sul palco come quelli tra il figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano e la sua insegnante Lucrezia e la proposta di matrimonio che Giovanni Terzi ha fatto a Simona Ventura, in una delle serate.