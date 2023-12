La finale del Premio Campiello il prossimo 21 settembre. Walter Veltroni confermato presidente della Giuria

AGI - La finale della 62esima edizione del Premio Campiello si terrà a Venezia sabato 21 settembre al Teatro La Fenice. Riconfermato Walter Veltroni come presidente della Giuria dei Letterati, tra le novità di quest'anno,c'è l'ingresso di un nuovo componente nella Giuria dei Letterati: Alessandro Beretta.

Beretta è nato a Milano nel 1978. Critico letterario, giornalista, programmer cinematografico e promotore culturale, si è laureato in Lettere Moderne con una tesi su Jean-Luc Godard. Dal 2001, si occupa di narrativa per il Corriere della Sera e, dal primo numero, per l'inserto La Lettura.

Nel 2015, è tra i soci fondatori della libreria indipendente Verso a Milano. è stato direttore artistico del Milano Film Festival dal 2011 al 2021, premiato con l'Ambrogino d'Oro nel 2015. Ha curato con Alberto Saibene il volume "Storie sparse. Racconti, fumetti, illustrazioni, incontri e topi" (Il Saggiatore, 2011) di Giovanni Gandini, fondatore di Linus.Gli altri componenti della Giuria dei Letterati della 62^ edizione del Premio Campiello sono: Pierluigi Battista, giornalista, scrittore, opinionista e conduttore televisivo italiano, Federico Bertoni, docente di Critica letteraria e letterature comparate all'Università di Bologna, Daniela Brogi, docente di Letteratura Italiana contemporanea all'Università per Stranieri di Siena, Silvia Calandrelli, direttore di Rai Cultura, Edoardo Camurri, scrittore e autore televisivo e radiofonico, Chiara Fenoglio, docente di Letteratura Italiana all'Università di Torino, Daria Galateria, docente di Letteratura francese all'Università La Sapienza di Roma, Lorenzo Tomasin, Docente di Filologia Romanza all'Università di Losanna, Roberto Vecchioni, cantautore, scrittore, docente universitario ed Emanuele Zinato, docente di Letteratura italiana contemporanea all'Università di Padova.

Il Comitato di Gestione, a cui sono affidate l'ideazione, la gestione e la programmazione delle attività del Premio Campiello, sarà presieduto anche quest'anno da Mariacristina Gribaudi (amministratrice delegata Keyline spa e Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia), e composto dagli imprenditori Eugenio Calearo Ciman (Consigliere di Amministrazione di Calearo Antenne Spa), Davide Piol (Agente Generale di Generali Italia Spa e titolare dell'agenzia di Belluno) e Stefania Zuccolotto (Consigliere di amministrazione Bi.Car srl).

Sono stati inoltre confermati i componenti del Comitato Tecnico del Premio Campiello, l'organo che ha il compito di stabilire la piena corrispondenza delle opere ai requisiti del regolamento del Premio: ne fanno parte i professori Giorgio Pullini (Presidente), Gilberto Pizzamiglio e Ricciarda Ricorda. Con la definizione della Giuria dei Letterati parte ufficialmente la 62^ edizione del Premio Campiello. Possono partecipare i romanzi pubblicati per la prima volta in volume tra il 1 maggio 2023 e il 30 aprile 2024 e regolarmente in commercio.

Al concorso non sono ammessi nè saggistica, nè poesia, nè opere tradotte in italiano da altre lingue.Il 31 maggio 2024 la Giuria dei Letterati si riunirà a Padova per selezionare la cinquina finalista e annunciare il Premio Opera Prima. Il vincitore della 62^ edizione del Premio Campiello, indicato dalla Giuria dei Trecento lettori anonimi, verrà proclamato sabato 21 settembre a Venezia.