Alex Britti, Live a Roma il 18 ottobre 2024

AGI - Dopo un'intensa estate di concerti con l'Alex Britti Live 2023 che lo ha visto protagonista dei principali festival in giro per l'Italia, Alex Britti annuncia oggi un nuovo e unico appuntamento dal vivo per il prossimo autunno a Roma, il 18 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport.

Reduce dal successo di Supereroi, il nuovo brano dal sound blues, pop, rap con contaminazioni urban uscito a novembre e delle hit della scorsa estate "Tutti come te" e "Nuda" con cui ha inaugurato la sua nuova fase artistica e il suo ritorno sulla scena musicale, Alex è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per un unico e imperdibile show autunnale nella Capitale. L'Alex Britti live 2024 è un tour prodotto da Just1 e organizzato da OTR Live.