AGI - L'attore di "Friends" Matthew Perry è morto a causa degli "effetti acuti della ketamina", ha dichiarato l'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles. Perry, che ha interpretato Chandler Bing nella sitcom televisiva di successo dal 1994 al 2004, è morto all'età di 54 anni, dopo aver lottato per decenni contro la dipendenza e i relativi gravi problemi di salute.

"I fattori che hanno contribuito alla morte del signor Perry sono l'annegamento, la malattia coronarica e gli effetti della buprenorfina (usata per trattare il disturbo da uso di oppioidi)", ha dichiarato il medico legale in un comunicato che ha precisato che "la modalità della morte è accidentale"

Perry è stato trovato privo di sensi in una vasca idromassaggio nella sua casa di Los Angeles il 28 ottobre. I primi soccorritori non sono riusciti a rianimarlo e una prima autopsia si è rivelata inconcludente, in attesa di un rapporto tossicologico. I medici e i veterinari utilizzano spesso la ketamina come anestetico e i ricercatori la studiano come trattamento per la depressione. I consumatori clandestini la assumono illegalmente per i suoi effetti allucinogeni.