Boom di prenotazioni per il concerto di Sfera Ebbasta 

AGI - Boom di prenotazioni nel Cilento, a Sud di Salerno, per l'arrivo di Sfera Ebbasta che si esibirà in concerto il 21 dicembre prossimo. Il rapper, l'artista più ascoltato negli ultimi dieci anni in Italia su Spotify, è ancora ai vertici della classifica Fimi degli album e i vinili più venduti nel nostro Paese.

Il cantante si esibirà al Velia Beach Club di Casal Velino Marina, a poche settimane dall'uscita del suo quarto album 'X2VR', già sold out con la prima data di giugno 2024 a San Siro. In Cilento, meta scelta dai turisti soprattutto d'estate, si avverte l'effetto Sfera Ebbasta con gli operatori turistici che stanno ricevendo richieste di soggiorno per il periodo dell'evento da persone provenienti da altre zone della Campania e dalle regioni del Sud Italia. Il Comune di Casal Velino è già al lavoro per la viabilità e la sicurezza dell'intera area.