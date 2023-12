A Milano spopola l'albero orizzontale della fondazione Rovati

AGI - Un albero di Natale orizzontale nella città del Bosco verticale: sta registrando un grande afflusso di milanesi e turisti l'installazione nei giardini della Fondazione Rovati, in Corso Venezia a Milano.

L'Albero Orizzontale è una creazione del 68enne artista napoletano Giancarlo Neri fatta di oltre 500 palline bianche che la sera si illuminano di luci colorate. L'albero è stato 'acceso' il 6 dicembre e resterà esposto fino al 14 gennaio.

"Poche cose sono pericolose per un artista come il cimentarsi con la decorazione natalizia, direi quasi nessuna", ha osservato Neri, "se la fai 'strana' ti distruggono perché hai voluto essere originale a tutti i costi; se rimani nella tradizione ti distruggono dicendo '...e ci voleva un artista per fare questa cosa cosi' banale?' Non se ne esce, è una sconfitta annunciata. Questa volta, però, la scusa ce l'ho: nella città del Bosco Verticale faccio un Albero Orizzontale. Non ho saputo resistere, peggio per me".