A lezione di Taylor Swift. Anche Harvard celebra la popstar

AGI - L'Università di Harvard si unirà ad altre prestigiose università statunitensi che hanno integrato nel loro piano di studi un nuovo corso sulla popstar Taylor Swift. Il corso "Taylor Swift e il suo mondo" ha già attirato l'attenzione di 300 studenti e fa parte di un'ondata di interesse per la cantante da parte di College rinomati come la New York University, l'Università del Texas e l'Università dell'Arizona, a cui si aggiungerà l'anno prossimo Stanford.

Il corso di Harvard sarà tenuto dalla professoressa Stephanie Burt, 52 anni, ammiratrice della musica dell'artista country e pop. "Dieci o dodici anni fa, mi sono resa conto che tra tutte le canzoni che si ascoltavano nelle farmacie, negli aeroporti, nelle stazioni degli autobus e nei luoghi pubblici, ce n'era una che era migliore di tutte le altre", ha detto Burt al Times, riferendosi alla hit "You Belong to Me".

"Volevo sapere chi l'aveva scritta. Era una canzone molto attraente dal punto di vista lirico e musicale, un pezzo perfettamente costruito", ha aggiunto. La professoressa ha detto al New York Times di essersi interessata ancora di più alla Swift quando ha visto il documentario "Miss Americana", uscito nel 2020 e che segue la vita della cantante per diversi anni della sua carriera.