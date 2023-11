La Sagrada Familia non sarà più un’opera infinita. Stop ai lavori fra 10 anni

AGI - Ancora una decina d'anni e la 'Sagrada Familia' potrebbe non essere più sinonimo di eterna incompiuta. Il presidente delegato del Comitato per la costruzione, Esteve Camps, ha dichiarato che la struttura sarà ultimata entro al massimo 10 anni se non ci saranno battute d'arresto come la pandemia, che ha rallentato la costruzione della basilica di Barcellona.

In un'intervista pubblicata sul settimanale d'informazione religiosa Catalunya Cristiana, Camps ha affermato che, una volta terminate le torri degli Evangelisti, il prossimo passo sarà quello di terminare quella di Gesù Cristo - la più alta dell'intero complesso architettonico - e che è prevista per 2026.

Un altro degli elementi in attesa di completamento è la facciata della Gloria, per la quale si sono candidati "artisti internazionali". La costruzione della facciata sarà supervisionata dall'architetto direttore, Jordi Fauli, che avrà il compito di seguire il lavoro degli scultori "con il consiglio dei teologi".

"Ci saranno un minimo di tre artisti, ma deve esserci lo stesso filo conduttore", ha affermato Camps che ha fatto riferimento anche alla scalinata della facciata della Gloria, sottolineando che non si rinuncia "al progetto che Antoni Gaudì presentò nel 1915 e che tutti possono vedere nell'Archivio Comunale di Barcellona".