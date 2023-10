Fiorello: "Non condurrò mai Sanremo: non è mio mestiere"

AGI - "Condurre Sanremo? Non è il mio mestiere, non lo avete ancora capito? Quando mi chiedono 'quando condurrai Sanremo' non dico che mi offendo ma quasi. Io faccio altro, se conducessi Sanremo dopo la quarta canzone presentata mi sarei già stufato". Lo ha detto Fiorello rispondendo a una domanda su Sanremo nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma Viva Rai2!.

"Ho fatto cinque Sanremo di fila - ha ricordato - quest'anno andremo molto probabilmente, sicuramente. Ci andiamo?" ha chiesto all'ad Rai, Roberto Sergio, seduto al suo fianco nella sala di via Asiago. "Sì, andremo" ha risposto l'ad.

"Come ospite o come concorrente mi piacerebbe vedere Calcutta sul palco di Sanremo". Lo ha detto Fiorello rispondendo ai giornalisti al termine della conferenza stampa di presentazione di 'Viva Rai2!' a viale Asiago