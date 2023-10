Le prime foto di angelina Jolie nella 'Callas' di Pablo Larrin

AGI - Pablo Larraìn (Jackie, Spencer, NO - I giorni dell'arcobaleno, El Conde) ha svelato le prime due foto di Angelina Jolie nel ruolo di Maria Callas, nel suo nuovo film sulla vita della leggendaria e discussa cantante lirica, considerata un'icona del suo tempo. Basato su una storia vera, il film 'Maria' vuole raccontare la vita meravigliosa, ma anche tragica e tumultuosa, della più grande cantante lirica del mondo, rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni Settanta.

Le riprese dureranno 8 settimane, e si svolgeranno tra Parigi, la Grecia, Budapest e Milano. La sceneggiatura, completata prima dello sciopero degli sceneggiatori indetto dalla WGA, è stata scritta da Steven Knight (Spencer, Peaky Blinders, Eastern Promises). Prodotto da The Apartment, una società del gruppo Fremantle, Fabula e Komplizen Film. 'Maria' è prodotto da Juan de Dios Larraìn per Fabula, da Jonas Dornbach per Komplizen Film e da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle.

© Pablo Larraín Angelina Jolie nei panni della Callas

In ambito internazionale, le vendite del film saranno gestite da FilmNation Entertainment. Il cast vanta la presenza anche di Pierfrancesco Favino (Adagio, il Colibri'), Alba Rohrwacher (La Chimera, Hungry Hearts), Haluk Bilginer (Il regno di inverno - Winter Sleep), Kodi Smith-McPhee (Il potere del cane, Elvis) e Valeria Golino (Ritratto della giovane in fiamme, Caos Calmo).

Pablo Larraìn ha dichiarato: "Sono estremamente emozionato di iniziare la produzione di Maria, che, spero, farà conoscere la vita e il lavoro straordinari di Maria Callas al pubblico di tutto il mondo, grazie all'eccezionale sceneggiatura di Steve Knight, al lavoro del cast e della troupe e, soprattutto, alla brillante interpretazione e straordinaria preparazione di Angelina".

Nel film, i costumi della Jolie si basano sugli abiti originali indossati dalla Callas. La produzione ha consultato le associazioni per la difesa dei diritti degli animali, tra cui Peta, circa l'uso dei capi di pelliccia dell'epoca indossati nel film e provenienti dall'archivio storico del costumista Massimo Cantini Parrini. È stato consapevolmente deciso di non utilizzare o di non procurarsi nuove pellicce. 'Maria' è una produzione indipendente che rientra in un accordo siglato con Sag-Aftra.