AGI - È morto il regista Giuliano Montaldo, autore di molti film di impegno civile, tra i quali "Sacco e Vanzetti", "L'Agnese va a morire", "Gli intoccabili". È deceduto nella sua abitazione romana. Aveva 93 anni.

Tra le sue opere, anche "Giordano Bruno" e "Il giocattolo". Oltre a dirigere una ventina di film, fu anche sceneggiatore e lavorò per la tv a grandi produzioni Rai. Suo, tra l'altro, il "Marco Polo" in otto puntate. È comparso come attore in diverse pellicole, tra le quali "Achtung banditen" e "Cronache di poveri amanti", entrambi di Carlo Lizzani, e "Il Caimano" di Nanni Moretti.