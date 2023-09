Gli autori rilanciano a Venezia la Dichiarazione dei Cineasti

AGI - Gli autori e sceneggiatori italiani, francesi e non solo, rilanceranno oggi al Festival del Cinema di Venezia la "Declaration des Cineastes" a tutela dello status di autore e dei diritti morali sull'opera. Le associazioni italiane e francesi degli autori ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici), 100autori, WGI (Writers Guild Italia), SRF (Societe' des realisatrices et re'alisateurs de films) e ARP (Auteurs Realisateurs Producteurs) si sono unite per la prima volta per ribadire il ruolo dell'autore nel processo di creazione e realizzazione dell'opera e per solidarizzare con i loro colleghi americani che si battono per gli stessi principi.

Alle 14 al Lido di Venezia, all'Italian Pavilion dell'Hotel Excelsior, interverranno, in accordo con Giornate degli Autori Marine Francen (Francia), Radu Mihileanu (Francia), Nawja Najjar (Palestina), Giacomo Durzi e Giorgio Glaviano (Italia), moderati da Francesco Ranieri Martinotti (Italia).

Saranno proiettati i videomessaggi di Marco Bellocchio, Cedric Klapisch e Howard A. Rodman (WGA). A maggio scorso, i cineasti francesi hanno pubblicato la Declaration des Cine'astes che rivendica il diritto alla piena paternità delle opere; l'equa redistribuzione dei proventi e l'immediata regolamentazione dell'I.A.

L'incontro di Venezia mira a proseguire il dibattito iniziato al Festival di Cannes con i colleghi di tutto il mondo, che dopo essere ritornati nei loro Paesi hanno convinto le loro organizzazioni a sottoscrivere la De'claration, a lottare per l'affermazione dei principi in essa contenuti, sostenendo anche gli sceneggiatori, i registi e gli attori che scioperano negli Stati Uniti per le stesse rivendicazioni.