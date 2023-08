Luci in laguna. Su il sipario della mostra del Cinema di Venezia

AGI - Tutto pronto per l'apertura ufficiale dell'edizione 2023 della mostra del Cinema di Venezia. Quest'anno cifra tonda: l'edizione è la numero 80. Unidici giorni dedicati ai 23 film in concorso, di cui 6 italiani e 7 americani e passerella di star sul red carpet. Alle 19, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, la cerimonia di apertura condotta dalla madrina Caterina Murino, alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

L'evento sarà trasmesso a partire dalle 18.45 su Rai Movie e in streaming su Rai Play e Rai Cultura. E lo stesso direttore artistico, Alberto Barbera, promette che sarà un'edizione di "grande cinema" con alcuni dei titoli più attesi dell'autunno. Nel corso della serata, ci sarà la consegna del Leone d'oro alla carriera alla regista Liliana Cavani.

Malika Ayane, cantautrice e voce tra le più particolari del panorama italiano, si esibirà durante la cerimonia d'apertura, sulle note de 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli, regalando al pubblico un momento di vera magia, un omaggio a uno dei brani più iconici della musica italiana. Saranno presenti in Sala le Giurie internazionali al completo, a partire da quella di Venezia 80 presieduta dal regista Damien Chazelle.

A seguire la cerimonia di inaugurazione, sarà proiettato in Concorso in prima mondiale il film d'apertura Comandante, diretto da Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino. Il film, distribuito da 01 Distribution, è scritto da Sandro Veronesi e Edoardo De Angelis. Nel corso della rassegna, a cui quest'anno partecipano 23 diversi film, vengono assegnati alcuni premi: il principale - e tra i più prestigiosi del settore - è il Leone d'Oro al migliore film.

Tra i film in gara quest'anno, ce ne sono 6 realizzati da registi italiani, si tratta di:

Comandante, firmato da Edoardo De Angelis; Io Capitano, firmato da Matteo Garrone; Finalmente l'Alba, firmato da Saverio Costanzo; Enea, firmato da Pietro Castellitto; Lugo, firmato da Giorgio Diritti Adagi, firmato da Stefano Sollima.

Ben sette delle altre pellicole in gara arrivano dall'America:

Origin, di Ava DuVernay; The Killer di David Fincher; Priscilla di Sofia Coppola; Maestro di Bradley Cooper; Ferrari di Michael Mann; Povere Creature! di Yorgos Lanthimos; Memory, di Michael Franco.

Gli altri film in concorso

Bastarden, di Nikolaj Arcel; Dogman, di Luc Besson; La Bete, di Bertrand Bonello; Hors-Saison, di Ste'phane Brize'; Aku wa sonzai Shinai, di Ryusuke Hamaguchi; Zielona granica, di Agnieszka Holland; Die theorie von allem, di Timm Kroger; El Conde, di Pablo Larrai'n; Kobieta Z, di Malgorzata Szumowska e Michal Englert; Holly, di Fien Torah.

Il mondo del cinema, provato dalla pandemia, ha la frenesia di recuperare il tempo perduto e far tornare la voglia di stupire e meravigliare. Tra i film più attesi spiccano The Killer di David Fincher, adattamento di un fumetto con Michael Fassbender, Dogman di Luc Besson che già posiziona il protagonista Caleb Landry Jones in rampa di lancio per la Coppa Volpi, il fantascientifico Povere creature! di Yorgos Lanthimos già in odore di capolavoro.

Ma la kermesse non è solo pellicole e passerelle. La Mostra del Cinema è anche l'occasione per numerosi eventi collaterali, che si svolgeranno tra il Lido ma soprattutto a Venezia dove in questi giorni ci saranno attori, celebrità e vip da tutto il mondo. Ed ecco che si spazierà dalla sfilata di Armani alla riapertura dello storico Hotel des Bains al Lido, passando per il gala di beneficenza Amfar alla festa della rivista Variety. Lo spettacolo è assicurato.