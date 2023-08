Il ritorno di Goldrake

AGI - Manga Productions e Dynamic Planning hanno annunciato il lancio del teaser ufficiale di "Goldrake U". La nuova serie anime torna con un nuovo logo e nuove caratteristiche per i protagonisti. L'uscita è prevista per il prossimo anno su canali Tv e piattaforme streaming.

Il teaser ufficiale è stato lanciato in occasione del festival AkibaDaisuki di Tokyo e ha rivelato l'intera troupe cinematografica, che include Go Nagai, il mangaka e creatore di "Goldrake", il regista Mitsuo Fukuda noto per il suo lavoro su "Mobile Suit Gundam SEED", e il character designer Yoshiyuki Sadamoto, che ha lavorato a "Neon Genesis Evangelion" e "Summer Wars".

Lo sceneggiatore è Ichiro Okouchi, meglio conosciuto per il suo lavoro in "Code Geass: Lelouch of the Rebellion", e la musica è stata composta da Kohei Tanaka, famoso per il suo lavoro in "ONE PIECE" e "Sakura Wars".

L'anno scorso è stata definita una partnership strategica con Dynamic Planning, che ha concesso a Manga i diritti di licenza per la distribuzione nelle città del Medio Oriente dei prodotti e personaggi della serie "Ufo Robot Goldrake". Il primo risultato della partnership è stata l'inaugurazione della statua "Goldrake" nella capitale Riyadh, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande figura metallica di un personaggio immaginario al mondo, con un'altezza di oltre 33 metri.

Conosciuto in Francia come "Goldorak" e in Italia come "Goldrake" e "Ufo Robot", Grendizer è un grande robot lanciato nel 1975 per salvare il pianeta Fleed e aiutare "Daisuke Amon", meglio conosciuto come Duke Fleed, a raggiungere la terra sano e salvo e difendere il pianeta e i suoi abitanti. La serie ha avuto un grande successo soprattutto nel mondo arabo, in Francia e in Italia ed è diventata iconica nel mondo dell'animazione e dei manga.