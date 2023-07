Confermato il concerto di Springsteen al Parco di Monza

AGI - È confermato il concerto di Bruce Springsteen questa sera nel Prato della Gerascia, all'interno dell'Autodromo Nazionale di Monza, dove sono attesi oltre 70 mila spettatori. L'ufficialità della decisione, già anticipata dagli organizzatori di Barley Arts, è arrivata dal Comune.

"Sentita la Prefettura e le autorità preposte alla sicurezza, infatti, il Parco risulta agibile e le condizioni di sicurezza idonee per accogliere le 70.000 persone attese in città", recita un comunicato. Gli ultimi temporali che si sono verificati nella notte non hanno pregiudicato l'area dell'evento.

Le squadre comunali stanno completando la rimozione degli ultimi alberi e rami per liberare i viali di accesso verso il prato della Gerascia. "A breve - rende noto l'amministrazione comunale - saranno aperti i varchi per consentire l'accesso ai tanti fan che hanno già raggiunto Monza per il concerto di stasera".