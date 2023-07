AGI - Cantanti in gara, co-conduttori a sorteggio per due serate e giuria demoscopia sostituita da quella delle radio: sono le principali novità della 74esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Raiuno dal 6 al 10 febbraio prossimo. Le ha svelate stamane il conduttore e direttore artistico Amadeus con un video girato mentre è in vacanza in montagna e andato in onda nell'edizione delle 13.30 del Tg1.

Domani sarà online il regolamento dell'edizione 2024 del festival. "Innanzitutto la prima sera, martedì 6 febbraio ascolterete tutte le canzoni in gara", ha esordito il presentatore. "Le altre due sere, mercoledì e giovedì, i brani verranno divisi: quindi, metà mercoledì e metà giovedì, ma -attenzione - novità.

I cantanti che mercoledì non canteranno saranno i co-conduttori del Festival di Sanremo: presenteranno i propri colleghi attraverso un sorteggio che avverrà la mattina in sala stampa". "Il giovedì accadrà la stessa cosa al contrario", ha proseguito Amadeus.

"Venerdì serata delle cover, dove i cantanti verranno accompagnati da un'artista, a meno che non siano già due o più cantanti in gara, e allora non avranno bisogno di un'ulteriore persona che li accompagna; e potranno cantare qualsiasi brano nazionale e internazionale di qualsiasi epoca, anche i propri brani fino addirittura al 31 dicembre del 2023 di quest'anno".

"Sabato serata finale con il podio coi primi 5: da lì scopriremo chi sarà la canzone vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo", ha aggiunto il conduttore. "Ultima novità che riguarda le giurie: oltre al televoto, oltre alla sala stampa, ci sarà la giuria delle radio che sostituisce la demoscopica. Quindi, la giuria delle radio, formata dalle radio nazionali dalle radio regionali o locali, che avranno veramente un ruolo importantissimo".

Il regolamento completo sarà online da domani 10 luglio a sul sito www.sanremo.rai.it.