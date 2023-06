Venduto per 86 milioni la "Dama con Ventaglio" di Klimt. È record europeo

AGI - Tutti gli occhi erano puntati sull'opera, l'ultimo ritratto realizzato da Gustav Klint prima della sua morte, e l'asta non ha deluso: Dame mit Fächer (la Dama con ventaglio) è stato venduto a Londra, all'asta da Sotheby's, per 86 milioni di euro. È il record per un'opera d'arte venduta in Europa.

Ancora di proprietà privata, la tela - dipinta dal più celebre dei pittori austriaci, nel 1917, un anno prima della sua morte, nel 1918, a 55 anni - era stata esposta al pubblico a Londra per una sola settimana prima della vendita. Il precedente record per un'opera d'arte venduta in Europa era 'Walking Man I', di Alberto Giacometti, battuto all'asta per 65 milioni di sterline nel febbraio 2020.

Sotheby's ha presentato l'opera come "non solo la star della stagione estiva delle aste londinesi, ma anche una delle più belle e preziose mai offerte in Europa".