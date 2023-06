Micheal Bolton torna in Italia. Unica data ad Este

AGI - Le porte dell’Arena del Castello di Este (PD) sono pronte ad essere spalancate per la terza edizione di Estestate Festival, rassegna della organizzata da Delphi International con il contributo e il patrocinio del Comune della Città di Este con la Direzione Artistica di Cinzia Bonafede.

Dal 29 giugno al 15 luglio la cinta muraria e la torre del mastio, che dal medioevo domina la città, diventeranno le quinte straordinarie del palcoscenico di 15 metri di larghezza per una profondità di 12 metri che ospiterà i migliori artisti della scena musicale pop e rock italiana ed internazionale, musica sinfonica, one man show, spettacoli di cabaret e persino dj set.

Ad inaugurare il Festival, giovedì 29 giugno alle ore 21.30 saranno Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi, tre protagonisti indiscussi del teatro comico italiano. Uno show senza precedenti che rimarrà un evento eccezionale, nato dall’incontro del trio in occasione di esibizioni per eventi di beneficienza e a favore delle associazioni di volontariato. Una serata all’insegna del travolgente humor emiliano e romagnolo.

Evento clou del festival è senza dubbio quello di lunedì 3 luglio con l’unica data italiana di uno dei cantanti, tra i più amati e conosciuti della musica pop internazionale: Michael Bolton. Grazie alla sua voce e al suo stile inconfondibile, il cantautore statunitense ha posizionato sette album nella top ten statunitense e due singoli al numero uno delle classifiche, oltre ai premi American Music Awards e Grammy.

Per il pubblico italiano sarà l’occasione di ascoltare per la prima volta dal vivo i brani tratti da Spark of Light, un nuovo lavoro di inediti in uscita il 23 giugno e a distanza di quattordici anni dall'ultimo One World One Love.

Per cercare dare il proprio contributo alla popolazione Estestate Festival ha voluto ospitare, martedì 4 luglio alle 21.30, l’evento “Una voce per la Romagna” organizzato dall’Associazione “Un pane per amor di…” di Teolo in collaborazione con Giacomo Ivaylo, noto pianista veneto, che ne assume la Direzione Artistica insieme a Nada Alfonsi. Sono molti gli artisti del panorama musicale emergente che hanno scelto di unirsi alla causa e dare il loro contributo: Christian Riccetti, in arte IORA, Tobia Lanaro, Alberto Niero, in arte BlackRoll Beatbox, Francesco Carrer, Claudia Ciccateri, ma anche artisti affermati del panorama musicale veneto tra i quali Erica Benato, Giorgia Gobbo, in arte Minoè, Carlo Alberto, e Flavio Manfrin.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla “Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna”.