Di nuovo in tour Elio e le Storie Tese

AGI - Sicuramente è la notizia che tanti fan speravano di avere: Elio e le Storie Tese da ottobre sarà nei teatri italiani per un tour, e il titolo la dice già lunga: "MI RESTA UN SOLO DENTE E CERCO DI RIAVVITARLO - una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023". E in attesa della cosiddetta "brutta stagione" gli Eli saranno questa estate il 1 e il 2 lugli a Carpi con il Trio Medusa e Cesvi per IL CONCERTOZZINO, e il RITORNO DEL CONCERTOZZO.

Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono: "Quando tornate insieme?" e "Ma non vi eravate sciolti?" ELIO E LE STORIE TESE risolvono il problema tornando nei teatri da ottobre, diretti dal famoso regista Giorgio Gallione.

Ecco le date del tour prodotto da Hukapan e Imarts:

5 e 6 ottobre a Genova - Teatro Politeama

7 ottobre a Sanremo (Imperia) - Teatro Ariston

10 e 11 ottobre a Ravenna - Teatro Alighieri

12 e 13 ottobre a Roma - Teatro Brancaccio

20 ottobre a Ancona - Teatro Le Muse 21 ottobre a Pescara - Teatro Massimo

27 ottobre a Trento - Auditorium Santa Chiara

31 ottobre e 1 novembre a Napoli - Teatro Bellini

4 novembre a Cremona - Teatro Ponchielli

8 novembre a Messina - Teatro Vittorio Emanuele

9 novembre a Catania - Teatro Metropolitan

10 novembre a Catanzaro - Teatro Politeama

14 e 15 novembre a Bologna - Teatro Duse

16 e 17 novembre a Milano - Teatro degli Arcimboldi

19 novembre a Mantova - Pala Unical

20 novembre a Trieste - Politeama Rossetti

21 novembre a Udine - Teatro Nuovo Giovanni da Udine

22 novembre a Padova - Gran Teatro Geox

25 novembre a Cascina (Pisa) - Città del Teatro

28 e 29 novembre a Torino - Teatro Colosseo

1 dicembre a Piacenza - Teatro Politeama

2 dicembre a Firenze - Tuscany Hall

9 dicembre a Varese - Teatro di Varese

15 dicembre a Brescia - Gran Teatro Morato

18 dicembre a Cagliari - Teatro Massimo

19 dicembre a Sassari - Teatro Comunale

21 dicembre a Reggio Emilia - Teatro Valli

Intanto sono esauriti i biglietti per IL RITORNO DEL CONCERTOZZO, il 2 luglio in Piazza Martiri a Carpi (Modena). La line-up e' composta da alcuni dei migliori "artisti emergenti" selezionati da Elio e le Storie Tese per aprire il loro concerto: lo youtuber doppiatore irriverente FABIO CELENZA con il suo nuovo progetto musicale, la band al femminile VIADELLIRONIA, cosi' felicemente inattuale, e il polistrumentista PEPP1 con il suo creepy rock di canzoni d'amore e di leggero risentimento.