Quelle donne morte di parto trasformate in spettri in Sardegna

AGI Un velo bianco ornato da un pizzo della tradizione barbaricina copre il loro volto spettrale, lasciando intravedere enormi occhi neri, buchi che forano il volto pallido. Così appaiano le 'Panas', creature della tradizione della Sardegna rielaborate dalla fantasia dell'illustratrice cagliaritana Ilenia Loddo, nella seconda avventura del suo personaggio, il professor Rufus Kraus, studioso di fenomeni paranormali morto dopo una caduta in un crepaccio durante le sue ricerche e diventato fantasma.

In questa forma il protagonista delle storie create dall'artista incontra figure leggendarie che popolano la Sardegna. Le Panas sono spiriti di donne morte durante il parto. Secondo la superstizione popolare, sono costrette a vagare senza pace per sette anni. Nella loro tunica bianca macchiata di sangue, questi spettri appaiono allo scoccare della mezzanotte nei boschi della Barbagia di Ollolai, dove trascorrono la notte al fiume, a lavare le vesti del loro bambino, intonando una struggente ninna nanna in sardo.

© Ilenia Loddo Le Panas

'Le terrificanti scoperte del dottor Kraus. Le Panas' (Camena edizioni) è l'ultimo albo illustrato di Loddo, affascinata dalle atmosfere dark e ispirata dalla leggende oscure che si tramandano in Sardegna. "Le Panas m'interessano come tutte le creature notturne", spiega l'autrice, "e qui ancora di più perché si trattava di gestire il tema della maternità e dell'abbandono, ancora adesso di grande attualità. Non si trattava di creare mostri ma, anzi, di dare corpo a misteriose figure femminili affascinanti, pur con gli occhi neri come il buio, celate da un velo bianco arricchito da un pizzo che ho preso dalla tradizone di Ollolai".

© Ilenia Loddo L'illustratrice Ilenia Loddo

Il tratto delle tavole richiama il disegno a mano, ma è il risultato di otto mesi di lavoro interamente al computer. Nella visione dell'autrice, le Panas, spettri vendicativi che si fatica a distingure dalle donne in carne e ossa, si aggirano la notte con un osso umano e un catino e sono condannate alla solitudine: a nessuno è consentito rivolgere loro la parola, pena conseguenze terribili, come accade a un bambino raffigurato nel volume.

L'albo, completo di bibliografia che include una raccolta di scritti etnografici di Grazia Deledda, riporta alcune utili 'precauzioni' per evitare le Panas e anche per impedire che una donna morta di parto abbia quella sorte. In chiusura, l'autrice racconta la storia di 'Sa Reula', la processione fantasma del 31 ottobre, altra leggeda da cui è preferibile - secondo la superstizione - che i 'non morti' stiano lontani.