Dopo il ricovero per polmonite Richard Gere sta meglio

AGI - Richard Gere, 73 anni, sta meglio, ha fatto sapere sua moglie Alejandra. L'attore era stato ricoverato d'urgenza lo scorso fine settimana per una polmonite nella località messicana di Nuevo Vallarta, nello stato di Nayarit.

"Richard si sente molto meglio, ci sentiamo tutti molto meglio, 'quasi' tornati alla normalità", ha scritto la donna su Instagram a commento di una foto che la ritrae con il marito sulla spiaggia. La coppia trascorreva le vacanze in Messico per festeggiare il 40esimo compleanno di Alejandra, ma dopo una grave tosse è stata diagnosticata una polmonite, per la quale Gere è stato ricoverato nel locale ospedale "La Joya", dove è rimasto sotto osservazione per 24 ore.