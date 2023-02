Le serie tv in uscita, da "Triptych" a "Fleishman a pezzi"

AGI - Diversi appuntamenti interessanti la prossima settimana, quella che va dal 20 al 26 febbraio, per quel che riguarda le nuove uscite di serie tv distribuite sulle varie piattaforme disponibili in Italia. Si parte però non prima di mercoledì 22 quando Netflix propone il debutto di "Triptych", storia dell'investigatrice Aleida Trujano che scopre di essere una di tre gemelle identiche e dal momento della scoperta intraprende una pericolosa indagine per fare chiarezza sul suo enigmatico passato.

Sempre mercoledì ma su Disney+, la prima stagione di "Fleishman a pezzi", storia di Toby Fleishman (Jesse Eisenberg, "The Social Network"), 41 anni, divorziato da poco, che si tuffa nel nuovo e coraggioso mondo delle app di appuntamenti, ottenendo un successo che non ha mai avuto quando era più giovane, prima di sposarsi alla fine della scuola di medicina. Ma proprio all'inizio della sua prima estate di libertà, la sua ex moglie, Rachel (Claire Danes, "Homeland"), scompare, lasciandolo con Hannah di 11 anni e Solly di 9, senza sapere dove sia o se abbia intenzione di tornare.

Mentre cerca di bilanciare la genitorialità, il ritorno dei vecchi amici Libby e Seth, una potenziale promozione all'ospedale che tarda ad arrivare e tutte le donne attraenti che Manhattan ha da offrirgli, si rende conto che non sarà mai in grado di capire cosa sia successo a Rachel finché finalmente non affronterà ciò che è successo al loro matrimonio. Giovedì ci si sposta su Paramount+ per la prima stagione di "Wolf Pack", serie basata sui romanzi di Edo Van Belkom che ha per protagonisti un ragazzo e una ragazza adolescenti, Everett e Blake, le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale.

Venerdì 24 ci spostiamo invece su Amazon Prime Video per i primi episodi di "The Consultant", serie thriller con protagonista il due volte premio Oscar Christoph Waltz, che interpreta un nuovo consulente, Regus Patoff, che viene assunto per migliorare l'attività della società di giochi d'azzardo basata sull'app "CompWare"; i dipendenti sperimentano nuove richieste e sfide che mettono tutto in discussione, comprese le loro vite. Sempre venerdì AppleTv propone "Liaison", serie nella quale spionaggio e intrighi politici si contrappongono a una storia d'amore appassionata e duratura, in un'analisi di come gli errori del passato abbiano il potenziale di distruggere il futuro.