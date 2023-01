Madame ci ripensa e decide di completare le vaccinazioni

AGI - "Proseguo e proseguirò a completare tutte quelle necessarie per me e utili per gli altri". Lo scrive la cantante Madame, sul suo profilo Instagram, rifernedosi ai vaccini. L'artista risulterebbe coinvolta in una inchiesta della procura di Vicenza sulle false vaccinazioni contro il covid e sarà in gara a Sanremo.

Madame, in un lungo post spiega la sua posizione dovuta anche al fatto di essere "nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e della medicina tradizionale" e dopo aver appreso di essere indagata racconta di aver fatto la scelta di "prendere coraggio e fare la mia ultima mossa".

"Dopo una lunga chiacchierata con un medico infettivologo - scrive ancora l'artista - e una revisione delle mie ultime visite, lui mi prescrive una serie di vaccinazioni che reputa essenziali. Gli espongo ogni mio dubbio, lui pazientemente lo accoglie. Mi dà il contatto dei suoi colleghi del centro vaccinazioni e proseguo e proseguirò a completare tutte quelle necessarie per me e utili per gli altri. Grazie dottore".